Özel halk otobüsü şoförü yolcunun saldırısına uğradı - Son Dakika
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Özel halk otobüsü şoförü yolcunun saldırısına uğradı

Son Güncelleme: 15.08.2023 16:49

Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, sefer sırasında tartıştığı yolcunun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Şoförün karşılık vermesiyle büyüyen kavga, diğer yolcular tarafından ayırıldı. Şikayetçi olmayan şoför, 34 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

ISPARTA'da, özel halk otobüsü şoförü Süleyman Alkaya (59), sefer sırasında tartıştığı yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Şoförün de karşılık vermesiyle büyüyen kavgayı, diğer yolcular ayırdı. Yolcudan şikayetçi olmayan Alkaya, "Olmasa iyiydi. 34 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi. Kavga anları, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ağustos akşamı Çünür-TOKİ seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförü Süleyman Alkaya, otobüsteki bir yolcuyla tartışma yaşadı. Kimliği belirlenemeyen yolcu, ineceği sırada şoför Alkaya'nın yanına gelip saldırdı. Yolcunun yumruk attığı şoför Alkaya'nın da karşılık vermesiyle ikili arasında kavga çıktı. Şoför ve yolcu birbirini yumruklarken, diğer yolcular araya girdi. Olayın ardından kavga eden yolcu otobüsten inip uzaklaştı. Kavga anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

'İSTEDİĞİM ZAMAN DURACAKSIN'

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Süleyman Alkaya, "Yaklaşık 25 yolcumuz vardı. Hayırlar Yurdu'nun oraya geldik. Vatandaşın biri düğmeye bastı. Ben de açtım kapıyı inen olmadı. 'Düğmeye basan arkadaş neden inmedi' dedim. O da bana 'Ben istediğim yerde ineceğim. Yanlış basmışım. İstediğim zaman duracaksın' dedi. İleride tekrar durağa geldikten sonra tekrar düğmeye bastı. İnerken bana 'Öküz' dedi. Ben de 'Sensin öküz' dedim. İnerken tekrar döndü. Tam ben yürümek üzereyken gırtlağıma sarıldı. Ben de müdahale ettim. Boğuşma yaşadık. Birbirimize vurduk o arada. Elinde bira şişesi varmış sonradan fark ettim. Kırılınca anladım. Vatandaş bizi ayırdı. Biz işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Bir vatandaşın bu şekilde davranması hoş değil. Olmasa iyiydi. 34 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi. Süleyman Alkaya'nın şikayetçi olmaması üzerine olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Özel halk otobüsü şoförü yolcunun saldırısına uğradı - Son Dakika


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