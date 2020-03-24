(Özel) Halk otobüsü şoföründen korona virüs mücadelesinde örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Halk otobüsü şoföründen korona virüs mücadelesinde örnek davranış - Son Dakika

(Özel) Halk otobüsü şoföründen korona virüs mücadelesinde örnek davranış

6 saat önce

İstanbul'da görev yapan özel halk otobüsü şoförü Yasin Özdemir, kendi otobüsünde korona virüs tedbirlerini hayata geçirerek takdir topluyor.

(Özel) Halk otobüsü şoföründen korona virüs mücadelesinde örnek davranış, System.String[]

İstanbul'da görev yapan özel halk otobüsü şoförü Yasin Özdemir, kendi otobüsünde korona virüs tedbirlerini hayata geçirerek takdir topluyor. Yolculara otobüse binerken dezenfektan kullandıran örnek şoför, güvenli mesafeyi koruyarak oturmalarını sağlıyor. Örnek şoför, "Korona virüs mücadelesinde biz de varız" diyor.


İçişleri Bakanlığı'nın ulaşımda aldığı korona virüs önlemleri, İstanbul'da toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlandı. İstanbul'da görev yapan halk otobüsü şoförü Yasin, bakanlığın tedbirlerine kendi fikirlerini de ekleyerek örnek bir uygulama gerçekleştiriyor. Otobüse yerleştirdiği dezenfektan ile yolcuların ellerini tek tek dezenfekte etmesini sağlayan şoför, güvenli mesafe kuralını da dikkatle uyguluyor. Otobüse binen yolcuları teker teker koltuklara yerleştiren şoför, birlikte oturmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Aracı kullanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşları da kibarca uyaran Özdemir, otobüs kullanmamaları gerektiğini anlatıyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında kendi üzerine düşeni yapmaya çalıştığını anlatan Yasin Özdemir, "Biz de toplu taşıma hizmeti verdiğimiz için insanların güvenli mesafeyi araç içerisinde de sağlamasına yönelik daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Yolcularımızdan rica ediyoruz birbirleri ile olan mesafelerini araç içerisinde de korumalarını istiyoruz. Özellikle ilgileniyorum, bu benim görevim. Araç binen yolcular benim sorumluluğum altında. Yolcularımız en sağlıklı şeklide gidecekleri yere götürmek için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Sağlık çalışanlarının korana virüs ile gece gündüz mücadele ettiğini hatırlatan Özdemir, "O mücadeleyi görüp biz de elimizi taşın altında koyarak insanlara bir nebze yardımcı oluyorsak ne mutlu bize. Araç içi yolcularımız için dezenfektan var, kullanmalarını rica ediyoruz. Yan yana oturmamalarını istiyoruz. Mesafeyi korumalarını istiyoruz. Anons sistemimizi de kullanarak yolcuları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu mücadelede biz de varız" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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