Mersin'de halk otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı! Kaza sonrası öfkeli kalabalık şoföre saldırdı - Son Dakika
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Mersin'de halk otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı! Kaza sonrası öfkeli kalabalık şoföre saldırdı

16.12.2022 10:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün yayalara çarptığı kazada Ayşe Yıldırım hayatını kaybederken, anne Musavat Yıldırım ise ağır yaralandı. Yaşanan kaza sonrası öfkelenen kalabalık, otobüs sürücüsüne saldırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yusuf K. idaresindekiözel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat ve kızı Ayşe Yıldırım'a çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ ALTINDA SIKIŞAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Halk otobüsü yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

ÖFKELİ KALABALIK SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası, olay yerinde toplanan bazı kişiler otobüse taşlı saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halk otobüsü yayalara çarptı: Kız hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Ayşe Yıldırım, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de halk otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı! Kaza sonrası öfkeli kalabalık şoföre saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de halk otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı! Kaza sonrası öfkeli kalabalık şoföre saldırdı - Son Dakika
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