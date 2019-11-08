Son Dakika Haberleri: (Özel) Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü
Son Dakika Ekonomi (Özel) Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü

(Özel) Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü

7 saat önce

Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle Akçakoca'da 7 liraya kadar düştü.

(Özel) Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü, System.String[]

Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle Akçakoca'da 7 liraya kadar düştü. Hamsinin fiyatı vatandaşları da memnun etti, poşetlerini hamsi ile doldurdular.


Hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı da düştü. Sezon başında kilogramı 20 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı Akçakoca'da 7 liraya kadar düştü. Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da vatandaşları memnun etti.


Vatandaşlar, "Bu sene Akçakoca'da hamsi balığı çok bereketli oldu. Herkes doyuyor ucuz. Hamsi fiyatı 15-20 liradan 7 TL'ye kadar düştü. Daha da düşeceğini umuyoruz" dediler.


Fiyatları nakliye arttırıyor


Akçakoca'da hamsinin 7 liraya kadar düştüğünü belirten balık satıcıları ise hamsinin fiyatının büyük şehirlerde çıkmasının nedenin nakliyeden kaynaklandığını söylediler. Balıkçılar "Bütün kayıklar burada balık çok güzel. Karadeniz hamsisi lezzetli ve her kayıkta balık var neredeyse" dediler.


Öte yandan, Balık tezgahlarında Hamsi 7, Barbun 40, Mezgit 25, Çupra 20, Levrek 20, Karadeniz Somonu 35 liradan alıcı buluyor. - DÜZCE

Karadeniz, Akçakoca, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü
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