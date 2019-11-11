Son Dakika Haberleri: (Özel) Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti
Son Dakika Güncel (Özel) Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti

(Özel) Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti

7 saat önce

Karadeniz'in sahil şehri Akçakoca'da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL'ye çıkması insanları şaşırtıyor.

(Özel) Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti, System.String[]

Karadeniz'in sahil şehri Akçakoca'da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL'ye çıkması insanları şaşırtıyor.


Karadeniz'de açık denizde hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen fiyatlar düşmüyor yükseliyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Fakat bu bolluk balık fiyatlarının tezgahta yükselmesine engel olamıyor.


Büyük balık tekneleri tarafından Karadeniz'in açıklarında avlanan hamsi, balıkçılar tarafından soğuk hava depolarına şoklanarak depolanıyor. Bu durumda ne kadar balık avlanırsa avlansın balık fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 7 TL'den satılırken bugün 15 TL seviyelerini gördü.


Balıkçı Tuncay Gür, "Akçakoca'da hamsi 15 TL civarına çıktı, İstanbul'da 30 TL şu anda çok güzel ızgarası oluyor ve tadı çok güzel" ifadelerini kullandı. Balıkçı Kenan Dural, "Çok balık tutulduğunda fiyatlar düşer az balık tutulduğunda fiyatlar yükselir. Fakat balıkçılar, fiyatlarını düşürmemek için buzhanelere götürülüp şoklatıp depolatıyor. Daha sonra bu balıklar yazın piyasaya sürülüyor. Şu anda bu depolamanın amacı, balık fiyatı düşmesin, herkes balıktan para kazansın" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak öğrenci servislerine dikkat! Oda başkanından 'L' uyarısı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Hamsi'nin fiyatı yükselişe geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]