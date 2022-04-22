Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu

22.04.2022 10:35
Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Hakkari'de ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Hakkari'de ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türker, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ile kuruma yönelik projeleri yerinde inceledi.

Türker ve Poçan, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Türker'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel eşlik etti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel Harekat Başkanı Türker, Hakkari'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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