Özel Harekat Başkanı Türker, Somali'de temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Harekat Başkanı Türker, Somali'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Özel Harekat Başkanı Türker, Somali'de temaslarda bulundu

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Somali'de resmi temaslarda bulundu.

Özel Harekat Başkanı Türker, Somali'de temaslarda bulundu, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Somali'de resmi temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türker'in Somali Polis Günü'nün özel misafiri olarak başkent Mogadişu'daki kutlamalara katıldığını belirtti.

Somalili yetkililerle görüşen ve fikir teatisinde bulunan Türker, ayrıca, yeni inşa edilen Somali Özel Polis Kuvvetleri merkez binasının temel atma törenine de katıldı.

Türk emniyeti ve ordusu, yıllardır ülkenin terörle mücadele eden güvenlik güçlerine farklı alanlarda eğitim desteği veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Somali, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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