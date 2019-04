Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar emniyet teşkilatı içinden ihraç edilenlerin sayısının 31 bini aştığını belirterek, "Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir.

Erdoğan, Emniyet Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.



FETÖ'nün başından beri en çok örgütlendiği ve önem verdiği yerlerin emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim olduğunu gördüklerine dikkati çeken Erdoğan, "Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir. Diğer kurumlarımızda da hukuk devleti ilkesinden asla sapmadan benzer temizlikler yapıldı, yapılıyor. Açık konuşmak gerekirse, FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Bazılarının zaman zaman gelip ağladıklarını anlatan Erdoğan, "Kusura bakmayın, bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor ama şunu bir ilke olarak söylüyorum; acırsak, acınacak hale geliriz." diye konuştu.



"İhanetin peşini asla bırakmayacağız"



FETÖ'cülerin kendilerini gizleme becerileri, inkar stratejileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri sebebiyle tespit edilmelerinin güç olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yurt dışına kaçan ağababaların tersine buradakiler, bukalemun gibi her ortama ayak uydurarak, ayakta durmaya çalışıyor. Buna rağmen biz, titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz. Aksi takdirde bu 251 şehidimize bunun hesabını nasıl veririz, 2 bin 193 gazimize bunun hesabını nasıl veririz. Onun için de gereğini yapmak durumundayız. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi ve milletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Şehitlerimize ve canı pahasına istiklaline, istikbaline, şahsımıza sahip çıkan milletimize, özellikle de polislerimize ancak bu şekilde layık olabileceğimize inanıyorum."



Türk milletinin tarih boyunca hep güçlü devletlere sahip olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık tarihimizin ve bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyadaki son devletimizdir, bu böyle bilinmeli. Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiselere kadar, neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir. Ecdadımız 3 kıta, 7 iklimde hüküm sürerken bile gücünü hep buradan almıştır. Bugün emniyet teşkilatımızın 174'üncü yıl dönümünü kutluyor olmamız, tarihimizdeki sürekliliğin ifadelerinden biridir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir milletin büyüklüğünün birlik ve beraberliğinin yanında devletinin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik imkanları ve oranlarıyla orantılı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki son dönemde yaşanan hadiselerin, milletin birlik ve beraberliği ile devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlattığını söyledi.



Devleti dağılan milletlerin ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevreye bakmanın yeterli olacağını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Güvenliğin ve huzurun kalmadığı yerlerde terör örgütlerinin ve güya onlarla mücadele için gelen dış güçlerin insanlara yaptıkları zulümler adeta birbiriyle yarışıyor. Bu bakımdan devletimize ve onu ayakta tutan güvenlik, adalet, ekonomi gibi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak zorundayız. Bunun için ne diyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.



Son dönemde ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı istiklalimizi ve istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne, çevirmedik oyun bırakmadırlar, işi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah'a hamdolsun, sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz."



"Şehadeti göze alan bir millet"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu arada Türkiye'yi farklı cephelerden sıkıştırma gayreti içinde olanları da bildiklerini anlatarak, "Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar, bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumayı bilelim. Onun için bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım, mesele bu." dedi.



Bugüne kadar tüm fitneleri bertaraf edip, tüm saldırıları göğüslediklerinin altını çizen Erdoğan, bundan sonra da aynı şekilde devam ederek, hedeflerine adım adım yaklaşacaklarını söyledi.



Erdoğan, emniyet teşkilatının milletin güvenliği ve huzuru konusunda yapacağı çalışmalarla bu süreçte kendilerine en büyük desteği veren kurumların başında geldiğine değinerek, önümüzdeki dönemde tüm birimleriyle polislerden çok daha üstün bir gayret beklediklerini belirtti.



"Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim"



İnsanların, canlarını ve mallarını evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde ne kadar güvende hissederlerse siyasi, ekonomik ve askeri tuzaklara karşı mücadelenin o denli güçlü bir şekilde sürdürülebileceğini vurgulayan Erdoğan,"Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Bu ülkenin her karış toprağını, teröristlere, haydutlara, hırsızlara, katillere, uyuşturucu tüccarlarına, dolandırıcılara, ahlaksızlara, kural tanımazlara karşı korumak için gece gündüz yürüttüğünüz mücadelede sizlere başarılar diliyorum." diye konuştu.



Recep Tayyip Erdoğan, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik edip, açılışını yaptıkları Özel Harekat Başkanlığı yeni hizmet binalarının da hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum." dedi.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tören alanına gelişinde atlı polisler eşlik etti.



Özel harekat polislerini selamlayan Erdoğan, tören alanı girişinde geçmişten bugüne Türk polisinin kullandığı üniforma ve kıyafetlerle kendisini karşılayan polislerle tokalaştı, fotoğraf çektirdi.



Törenin başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ahmet Hamdi Akseki Cami İmamı Fatih Derdiyok, Kur'anı Kerim okudu.



İçişleri Bakanlığı ve Özel Harekat Başkanlığınca hazırlanan filmlerle Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılı için hazırlanan polis klibinin gösterildiği törende, Türk bayrağı taşıyan Özel Harekat polisleri helikopterlerle selamlama geçişi yaptı.



Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Özel Harekat Başkanı Selami Türker de birer konuşma yaptı.



Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığının FETÖ'cülerce bombalanması sonucu şehit düşenlerin yakınları da katıldı.



Erdoğan, Aslan ve şehit yakınlarıyla da tokalaştı ve kısa süre sohbet etti.



Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla Erdoğan'a hediye takdim etti.



Erdoğan, ardından beraberindeki protokolle yeni binaların açılışını yaptı.



(Bitti)

