Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı

6 saat önce

25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.

Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı, System.String[]

25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları "pa.edu.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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