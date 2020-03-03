Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

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Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı
6 saat önce
25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:30 Kaynak: AA
25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları "pa.edu.tr" adresinden öğrenilebilecek.
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