Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da bir mahallede, aralarında özel harekattan ekiplerin de bulunduğu 214 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 68 ekipteki 214 polis ile Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, oteller ve metruk binaların yanı sıra iş yerlerinde denetim yapıldı.

Uygulamada 961 kişi sorgulandı, 14 otel, 18 iş yeri, 26 metruk bina ile 59 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri, çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 kişi ile 4'ü yabancı uyruklu 15 kadını fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin de görev yaptığı uygulamada, 3 araca da 702 lira cezası kesildi.