Son Dakika Haberleri: Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
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Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Özel hareket polisleri ve eğitimli köpeklerin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 kişiden 13'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 34 gram esrar, 209 gram eroin ile 725 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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