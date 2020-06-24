Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.