Son Dakika Haberleri: Özel Harekat'ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti

Özel Harekat'ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti

54 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği'nin nesef kesen tatbikatına ilişkin video yayınladı.

Özel Harekat'ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği'nin nesef kesen tatbikatına ilişkin video yayınladı.

EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği'nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti. Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel harekat polisleri suçluların bulunduğu yere operasyon yaptı. Bot, önce güvenli bir mesafeye geldi ve ardından balık adam eğitimi alan özel harekatçılar su altından operasyon noktasına sızarak suçluları etkisiz hale getirdi. Tatbikata özel harekat polislerine ait helikopter de katıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:25 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Harekat'ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]