Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Polisi 47 Yaşında Kalbine Yenik Düştü

Özel Harekat Polisi 47 Yaşında Kalbine Yenik Düştü

15 dakika önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, 47 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Özel Harekat Polisi 47 Yaşında Kalbine Yenik Düştü, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, 47 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, görevi başında kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Zeren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Polis memuru Turgay Zeren için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve emniyet mensupları ile Zeren ailesi ve yakınları katıldı.

Yapılan duanın ardından Turgay Zeren'in cenazesi meslektaşlarının omuzlarında tekbir sesleri arasında cenaze aracına taşındı. Özel harekat polisleri cenaze için selam duruşunda bulundular. Turgay Zeren'in cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsun'da "Kıza Bakma" Kavgası Yüzünden 12 Iraklı Genç Birbirine Girdi! Yaralılar Var Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Polisi 47 Yaşında Kalbine Yenik Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]