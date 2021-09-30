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Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

30.09.2021 21:32

Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta...

Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Bingöl'de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'de görev yapan Özel Harekat polisi Ahmet Kekül evinde geçirdiği kaza sonucu vefat etmişti. Bıçakla yaralanan, kaldırıldığı hastanede vefat eden Kekül, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camisinde kılınan cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında kardeşleri Alperen ve Furkan Kekül, abisinin üniformaları ile bayrağa sarılı tabutun başında nöbet tuttu. Kekül, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke mezarlığında toprağa verildi.

Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekat, Bingöl, Cenaze, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel harekat polisi Ahmet Kekül memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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