Özel harekat polisi cinnet getirdi! Önce eşini ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu, sonra kendi canına kıydı - Son Dakika
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Özel harekat polisi cinnet getirdi! Önce eşini ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu, sonra kendi canına kıydı

15.06.2022 14:04

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi, oturduğu lojmanın bahçesinde kavga etmeye başladığı eşine ve oğluna kurşun yağdırdıktan sonra silahı göğsüne dayayarak canına kıydı. Polis memuru olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi ve oğlu da tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Ailenin küçük çocuklarının ise olay esnasında evde olduğu öğrenildi.

Batman Memur-Sen TOKİ konutları polis lojmanlarının bahçesinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi H.M., oturduğu lojmanın bahçesinde eşi L.M. ve oğlu T.M. ile tartıştı. İddiaya göre, tartışma sırasında oturduğu daireye çıktıktan kısa süre sonra yeniden bahçeye gelen H.M., eşi ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. L.M. ile T.M., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silahı göğsüne dayayan H.M., ateşleyerek intihar etti.

Cinnet getiren özel harekat polisi, eşine ve oğluna kurşun yağdırıp intihar etti

KÜÇÜK ÇOCUKLARI OLAY SIRASINDA EVDEYDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, 3 kişiyi kanlar içerisinde yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde polis memuru H.M.'nin hayatını kaybettiği, vücuduna bir kurşunun isabet eden eşi ve üç kurşun yarası bulunan oğlunun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Özel hastaneye götürülen anne ile oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin küçük çocukları Ö.T.M.'nin (15) ise olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel harekat polisi cinnet getirdi! Önce eşini ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu, sonra kendi canına kıydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel harekat polisi cinnet getirdi! Önce eşini ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu, sonra kendi canına kıydı - Son Dakika
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