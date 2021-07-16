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Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı - Son Dakika

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

16 Temmuz 2021 Cuma 09:40

Samsun'da yaşanan olayda, kavga ettiği eşi Yasemin Çitil tarafından kendisine ait tabancayla vurulan Özel Harekat polisi Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Eşinin balkondan yeniden ateş açması sonucu yüz üstü düştüğü kaldırımda ağır yaralanan Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından "Bunu hak etmişti, ölmedi mi daha o?" diye bağıran Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hacı Ali İkinci Bulvarı'nda 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil (32) ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıktı.

EŞİNİN VURDUĞU POLİS BALKONDAN DÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, eşinin beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek Emrullah Çitil'i baş ve göğüs kısmından vurdu. Ağır yaralanan Çitil, evin balkonundan kaldırıma düştü.Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

Karısı tarafından silahla vurulan özel harekat polis öldü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra yaralıyı kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Emrullah Çitil, yaşamını yitirdi.

"ÖLMEDİ Mİ DAHA O?"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karısı tarafından silahla vurulan özel harekat polis öldü
Karısı tarafından silahla vurulan özel harekat polis öldü
Karısı tarafından silahla vurulan özel harekat polis öldü
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Bunu hak etmişti diye bağırdı
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Bunu hak etmişti diye bağırdı
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Bunu hak etmişti diye bağırdı

Özel Harekat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 'Bunu hak etmişti' diye bağırdı - Son Dakika


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