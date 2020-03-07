Son Dakika › 3. Sayfa › Özel harekat polisi Meriç Nehri boyunca mülteci nöbetinde - Son Dakika
Özel harekat polisi Meriç Nehri boyunca mülteci nöbetinde
6 saat önce
Yunanistan sınırında göreve başlayan bin özel harekat polisi, Yunanistan güvenlik güçleriyle karşı karşıya Meriç Nehri boyunca mülteci nöbeti tutuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
Yunanistan sınırında göreve başlayan bin özel harekat polisi, Yunanistan güvenlik güçleriyle karşı karşıya Meriç Nehri boyunca mülteci nöbeti tutuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri kıyısında bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri önlemek için göreve başlayacağını açıklamasının ardından, PÖH'ler sınır hattındaki yerlerini almaya başladı. Nehir boyunca tam teçhizatlı olarak konuşlanan özel harekat polisleri, kıyı boyunca devriye görevine başladı. Özel harekat polislerinin konuşlandığı kıyıların tam karşısında ise Yunanistan güvenlik güçleri bulunuyor. Her iki taraftaki güvenlik güçlerinin karşı karşıya mülteci nöbetinde olması dikkat çekti. - EDİRNE
Son Dakika Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi