Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Polisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Özel Harekat Polisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.

Özel Harekat Polisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, Buca ilçesinin Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel hareket polisi Muammer Aktı (30), motosikletiyle sebze meyve hali yakınındaki kavşakta tıra çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç polisin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 30 yaşındaki Aktı'nın naaşı, düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

İzmir, Buca, 3. Sayfa
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