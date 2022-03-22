Özel Harekat polisinden gururlandıran klip - Son Dakika
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Özel Harekat polisinden gururlandıran klip

22.03.2022 16:53
Özel Harekat polisinden gururlandıran klip

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekatın (PÖH) kuruluş yıldönümü dolayısıyla nefes kesen bir klip hazırlandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekatın (PÖH) kuruluş yıldönümü dolayısıyla nefes kesen bir klip hazırlandı.

Van'da emniyet teşkilatının 'çelik bileği' olarak adlandırılan Polis Özel Harekatın 39. yıldönümü dolayısıyla özel bir klip hazırlandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle hazırlanan klipte, PÖH'ün bir günü yer aldı. Ayrıca klipte PÖH'ün Van Gölü, dağlık arazi, orman ve kapalı alanda icra ettiği operasyonlar da yer aldı.

Hem karada hem havada hem de suda görev alan PÖH, engebeli arazinin yanı sıra kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen görevini başarıyla yerine getiriyor. Azim ve kararlılıkla görevini icra eden PÖH, görev yaptığı bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor. Hazırlanan klipte PÖH'ün nefes kesen operasyonu göğüs kabarttı. - VAN

Özel Harekat polisinden gururlandıran klip
Özel Harekat polisinden gururlandıran klip
Özel Harekat polisinden gururlandıran klip
Özel Harekat polisinden gururlandıran klip

YORUMLAR
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Polis Özel Harekat, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel Harekat polisinden gururlandıran klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel Harekat polisinden gururlandıran klip - Son Dakika
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