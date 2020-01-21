Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı - Son Dakika

Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

6 saat önce

Mersin'den, Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle uğurlandı.

Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı, System.String[]

Mersin'den, Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle uğurlandı.


Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, İdlib'e gidecek personelle tek tek ilgilenen Vali Su, özel harekat polislerine yönelik yaptığı konuşmada, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın her yerinde barış ve huzurun sağlanması için yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bu anlamda özel harekat polislerimize görevlerinde başarı ve muzafferiyet diliyorum" dedi.


Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen uğurlama programı kapsamında kurban kesilerek, güvenlik güçleri için dualar edildi. Yapılan duaların ardından Vali Su, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polislerle tek tek vedalaştı.


Uğurlama törenine Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik ve Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, özel harekat polisleri ve yakınları katıldı. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı
Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]