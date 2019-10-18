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Son Dakika Güncel Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

55 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.

Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.


İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, "Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti. - GİRESUN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Giresun, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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