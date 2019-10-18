Son Dakika Haberleri: Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi
Son Dakika Genel Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

7 dakika önce

Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi -1,5 aylık Zeynep Almina bebek özel harekatçı babasını yolcu ettiGİRESUN - Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün...

Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

-1,5 aylık Zeynep Almina bebek özel harekatçı babasını yolcu etti

GİRESUN - Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, "Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti.

Özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

Türkiye, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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