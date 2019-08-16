Özel Harekat Polisleri, Hakkari'ye törenle uğurlandı
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Hakkari'de teröristlere yönelik yürütülen operasyonlara katılmak üzere geçici görevle bölgeye gidecek olan 63 özel harekat polisi için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
'de teröristlere yönelik yürütülen operasyonlara katılmak üzere geçici görevle bölgeye gidecek olan 63 özel harekat polisi için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun
, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Selçuk
Okumuş katıldı.
Hakkari'ye gidecek olan Özel Harekat polisleri için hayvan kesilerek dualar okundu. Vali Coşkun, Milletvekili İsmail Kaya ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk, polislere kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp dönmeleri temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar dilediler. - OSMANİYE
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