Son Dakika Haberleri: Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı
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Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

6 saat önce

Özel harekat polisleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.

Özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı, System.String[]

Özel harekat polisleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor.

(Sercan Ülgen/ İHA)

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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