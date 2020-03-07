Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede - Son Dakika

Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede

6 saat önce

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve dün göreve başlayan tam donanımlı bin özel harekat polisi, bugün sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.

Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede, System.String[]

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve dün göreve başlayan tam donanımlı bin özel harekat polisi, bugün sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için dün göreve başlayan özel harekat polisleri, bugün Meriç Nehri üzerinde devriye görevine devam etti. Nehir üzerinde zodyak botlarla devriye gezen özel harekatçılar, gün boyu görevlerini sürdürdü.


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:53 Kaynak: DHA
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