Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi - Son Dakika

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

6 saat önce

Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi, System.String[]

Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edildi. Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı. Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti. - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Meriç Nehri, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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