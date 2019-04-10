Özel Harekat Polisleri Şehit Arkadaşlarını Unutmadı
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Diyarbakır'da 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Sadık Özkan, özel harekat polislerince unutulmayarak kabri başında ziyaret edildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: İHA
'da 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Sadık Özkan, özel harekat polislerince unutulmayarak kabri başında ziyaret edildi.
Adanalı özel harekat polisi Sadık Özkan, 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Özkan memleketi Tufanbeyli
'nin Ortaköy
Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit olmasının ardından aradan geçen 3 yıla rağmen özel harekat polisleri arkadaşlarını unutmadı. Mahalleye gelen özel harekat polisleri önce şehidin baba evine gelerek Hacı Bayram
Özkan'ı ziyaret etti. Şehidin arkadaşları burada babanın oğlu için yaptığı şehit odasını gezdi. Oğullarının silah arkadaşlarına sarılan baba, duygulu anlar yaşadı.
Şehidin babası Hacı Bayram Özkan ise şehit oğlunun arkadaşlarının ziyarete gelmesinden duyduğu mutluluğu, "Evladım gelmiş gibi duygulandım. Allah razı olsun bizleri çok memnun ettiler" dedi. - ADANA
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