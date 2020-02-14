Özel harekat polisleri Şehit Soysal okulunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat polisleri Şehit Soysal okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Özel harekat polisleri Şehit Soysal okulunu ziyaret etti

6 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan özel harekat polisi İbrahim Soysal'ı mezarı başında anarak, şehidin Mut ilçesinde bulunan adının verildiği okulu ziyaret etti.

Özel harekat polisleri Şehit Soysal okulunu ziyaret etti, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan özel harekat polisi İbrahim Soysal'ı mezarı başında anarak, şehidin Mut ilçesinde bulunan adının verildiği okulu ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında, Özel Harekat Şube Müdürlüğünce okula 2 adet su hayratı yaptırılırken, bağışı yapılan 2 dizüstü bilgisayar ise engelli öğrencilere hediye edildi. - MERSİN

İbrahim Soysal, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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