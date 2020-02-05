ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI - Son Dakika

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI
6 saat önce
Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kazada yaralanan polislerin sedyeyle götürülmeleri
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