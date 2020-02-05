ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI - Son Dakika

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazada yaralanan polislerin sedyeyle götürülmeleri


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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