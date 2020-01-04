Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı - Son Dakika

Özel harekat ekipleri, senaryo gereği şüpheliler tarafından kaçırılan ve yolcuları rehin alınan bir midibüse müdahale etti.

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