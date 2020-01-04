Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı - Son Dakika

Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı

6 saat önce

Kastamonu'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

Kastamonu'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve Emniyet Müdür Yardımcılarının da katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel harekat ekipleri, senaryo gereği şüpheliler tarafından kaçırılan ve yolcuları rehin alınan bir midibüse müdahale etti.

Durdurulan midibüsteki şüpheliler gözaltına alınırken rehineler kurtarıldı.

Tatbikat kapsamında özel harekat polisleri, şüphelilerin bulunduğu bir eve operasyon düzenleyerek bu kişileri gözaltına aldı.

Tatbikat, drone ile görüntülendi.

Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil

Son Dakika Haberleri
19:48 Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı - Son Dakika
19:48 Zara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
19:45 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
19:45 "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]