Son Dakika Haberleri: Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
Son Dakika Güncel Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika

Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı.

Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 376 personelin katılımıyla 5 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı.

TATBİKAT POLİS KAMERASINDA

Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.

(Alper Suat Tutaşı - Murat Horoz/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]