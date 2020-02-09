Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika

Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı.

Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat polislerinin İstanbul Deniz Otobüsü'ne (İDO) düzenlendiği nefes kesen operasyon tatbikatından görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, " Türkiye'nin dört bir yanında görevine devam eden Özel Harekat polislerimizden nefes kesen operasyon tatbikatı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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