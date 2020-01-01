Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

6 saat önce

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı, System.String[]

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikata, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzmanı personeli katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.Senaryoya göre, yolcu otobüsü kaçırılması ihbarını değerlendiren polis, Musa Şahin Bulvarı üzerinden takibe başladı. Küçük Sanayi Sitesine giren yolcu otobüsü, kontrollü bir şekilde vatandaşlardan uzak fuar alanı bölgesine getirildi. Burada otobüsün önünü kesen emniyet güçleri, teröristlere rehineleri bırakmaları ve teslim olmaları yönünde iki defa anons ederek uyarılarda bulundu. Teröristler teslim olmayacağını, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde otobüsteki tüm rehineleri öldürecekleri yönünde karşılık verdi. Ardından, operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, telsiz anonsuyla birimlere operasyonun başlaması emrini verdi.

Sis ve ses bombası atılmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için hazırlık yaparak otobüsün etrafını sardı. Otobüsü görebilecek bir hakim noktada duran Özel Harekat aracı üzerine, keskin nişancı konuşlanırken, bölge havadan 'drone' ile takip edildi. Müzakereler sonuç vermeyince sis bombaları atılarak özel harekat polisleri otobüse girip rehineleri kurtararak güvenli bölgeye götürdü. Etkisiz hale getirilen 2 zanlı ise gözaltına alındı. Rehine kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştiren polisler, Türk bayrağı açtı.

Tatbikatı takip eden Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, operasyonda görev alan ekibi kutladı. Vali Coşkun, Arkadaşlarımız her an göreve hazır olduklarını bugün de gösterdiler. İnşallah olumsuz olaylarla karşılaşmayız. Tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza emniyet müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, "umreye gittim" diyerek kendisini savundu
Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

Son Dakika Haberleri
22:00 Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Son Dakika
22:00 İsrailli siyasi lider Gantz: "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" - Son Dakika
21:58 Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
21:58 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]