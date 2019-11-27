Özel harekat polislerinden, uçakta nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan eğitimler kapsamında havalimanında nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği kalkışa hazırlanan uçağa bomba koyarak personeli rehin alan teröristler, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'daki eğitim ve tatbikatları aralıksız devam ediyor. Zorlu eğitimlerden geçen özel harekat polislerinin her biri alanında uzmanlaşıyor.

Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler kapsamında havalimanında nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği eli silahlı teröristler kalkışa hazırlanan uçağa bomba koyarak personeli rehin aldı. Personelin rehin alındığı bilgisi üzerine özel harekat polisleri harekete geçerek uçak ve çevresini ablukaya aldı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği uçakta bulunan yüzleri maskeli eli silahlı iki terörist uçak personelini rehin aldı. Uçağın kapısını kapatan teröristler kokpite girmek istedi. Bu sırada özel harekat ekiplerinin bir kısmı uçak çevresinde konuşlanırken bir kısmı da uçağa yaklaşarak kapısını açtı. Uçak kapısını açarak içeriye giren ekipler teröristleri etkisiz hale getirdi. Uçakta yolcu olarak bulunan havalimanı personeli güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçakta arama yapan ekipler, koltuk altında bomba ile karşılaştı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri uçak içerisine girerek bombayı bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi.

(Zöhre Alagöz/İHA)