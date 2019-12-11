Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, hastaneye gelerek tedavi gören polis memurlarını ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir sebeple 6 metre yükseklikteki istinat duvarından şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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