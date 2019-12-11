Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir sebeple 6 metre yükseklikteki istinat duvarından şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, hastaneye gelerek tedavi gören polis memurlarını ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Bugün Mezran bölgemizdeki yeni özel harekat binamızda çalışma yapan özel harekat görevlilerimiz şehir merkezine inerken, aracın kayması sonucu trafik kazası yaptılar. 3 arkadaşımız hafif yaralı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.

(Mimar Kaya/İHA)

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı

Son Dakika Haberleri
18:58 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
18:58 İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
18:56 Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
18:54 ATAŞEHİR'DE VELİLERDEN YAĞMUR ALTINDA ÖZEL OKUL PROTESTOSU - Son Dakika
18:52 Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:59:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]