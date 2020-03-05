Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı - Son Dakika

Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne'ye geldi.

Özel Harekat polislerinin Edirne'ye sevki başladı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne'ye geldi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı. - EDİRNE

Süleyman Soylu, Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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