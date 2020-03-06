Özel harekat polislerinin Yunanistan sınırındaki nöbeti böyle başladı - Son Dakika

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'ın şiddete uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisleri görevlerine başladı. Özel harekatçılar sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde, zadyok botlarla devriye gezmeye başladı.

Edirne 'den geçtikleri Yunanistan'da şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla göçmenleri geri göndermesi üzerine, Türkiye , sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Dün Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , görevlendirilen tam donanımlı özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca tedbir alacağını açıkladı. Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık, tam donanımlı bin Özel Harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik. Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden tam donanımlı bin özel harekat polise Edirne'ye geldi. Edirne'de toplanan özel harekat polisleri, bugünden itibaren sınırın oluşturan Meriç Nehri boyundaki görev yerlerini aldı. Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye görevi yürüten özel harekat polisleri, sınırın güvenliğini de sağlıyor.