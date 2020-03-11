Özel Harekat Polislerinin Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi - Son Dakika

Özel Harekat Polislerinin Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

-PÖH'ler Zodyak botla devriye atıyor, Yunan izliyor

EDİRNE - Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehrinde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehrine akın etmiş ve binlercesi sınırı geçmeyi başarmıştı. Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye'ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, bin özel harekat polisinin geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle sınıra sevk edilen özel harekat polisleri, sınır hattı boyunca Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başladı.



Özel harekat polisleri devriye atıyor, Yunan izliyor

Meriç Nehri boyunca konuşlanan özel harekat polisleri, sınırın her noktasında adeta kuş uçurtmuyor. Tam donanımlı PÖH'ler Meriç Nehri boyunca Zodyak botlarla da sürekli devriye atıyor. Yunan askeri ise, mevzilendikleri bölgelerde dürbünlerle Zodyak botlu özel harekat polislerinin devriyesini dürbünle izledi.

Yunan tarafından geri itmeler azaldı

Özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca görev başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti. PÖH'lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikte, Yunanistan tarafından geri itmelerde ise durumun gözle oranda azaldığı görüldü.