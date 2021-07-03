Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

Özel Harekat Şube Müdürü hayatını kaybetti

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya, görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya, görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenle memleketi Sivas'a gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya, yarın Ay Yıldız Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - SİVAS

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