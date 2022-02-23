Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3) - Son Dakika

ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı.Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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