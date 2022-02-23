Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3) - Son Dakika
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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

23.02.2022 16:13
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)

ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı.

ANNESİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Kayseri'deki annesi Şerife Eren'in oturduğu bina, bayraklarla donatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerinin balkonlarına Türk bayrakları astı.

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3)
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Özel Harekat, Kayseri, Senegal, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (3) - Son Dakika
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