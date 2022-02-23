Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (4) - Son Dakika
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Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (4)

23.02.2022 17:20
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (4)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAnkara'da, şehit Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'da, şehit Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

ERDOĞAN: BİRLİKTE ÇOK YOL YÜRÜDÜKCenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musallada bulunan, Hakk'a uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabi haberi aldık, böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular fakat ne bir an ileri ne bir an geri, Rabb'imizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor. İçişleri bakanım, ticaret bakanım onlar da son ana kadar hastaneye beraberce doktorlarımızla gittiler. Tabi ki takdir buymuş. Şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Törenin ardından Hayrettin Eren'in cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.


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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu (4) - Son Dakika
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