Son Dakika Haberleri: Özel harekat şube müdürü kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
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Özel harekat şube müdürü kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Özel harekat şube müdürü kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
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