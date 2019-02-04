Son Dakika Haberleri: Özel Harekat'tan Engelli Genç Kıza Anlamlı Hediye

Özel Harekat'tan Engelli Genç Kıza Anlamlı Hediye

1 saat önce

Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yürüme engelli 24 yaşındaki Gamze Tuna'ya elektronik tekerlekli sandalye hediye edildi.

Özel Harekat'tan Engelli Genç Kıza Anlamlı Hediye, System.String[]
Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yürüme engelli 24 yaşındaki Gamze Tuna'ya elektronik tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kırıkkale'de oturan, doğuştan yürüme engelli 24 yaşındaki Tuna'nın durumundan haberdar olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli harekete geçti.

Şube Müdürü Eraslan Er'in talimatıyla genç kıza elektronik tekerlekli sandalye temin edildi. Ailesiyle şubeye davet edilen Gamze Tuna, tekerlekli sandalyesini teslim aldı.

Tuna, hediye karşısında çok duygulandığını belirtti.

Artık günlük hayatında daha kolay hareket edebileceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tuna, başta Şube Müdürü Er olmak üzere tüm Özel Harekat polislerine teşekkür etti.

Bir süre polislerle sohbet eden Tuna, daha sonra Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü şehitliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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