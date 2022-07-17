Özel Harekat'tan film sahnelerini aratmayacak operasyon! Rehin alınan 9 kişi kurtarıldı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Özel Harekat'tan film sahnelerini aratmayacak operasyon! Rehin alınan 9 kişi kurtarıldı, şüpheli yakalandı

17.07.2022 13:19

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, ailesinden 9 kişiyi rehin aldı. Titiz bir şekilde operasyon düzenleyen Özel Harekat Polisleri, rehineleri kurtarırken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi.

KAPI, KOÇBAŞI İLE KIRILDI

İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel Hareket'tan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu! 9 kişiyi içeriden alıp çıktılar
Özel Hareket'tan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu! 9 kişiyi içeriden alıp çıktılar
Özel Hareket'tan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu! 9 kişiyi içeriden alıp çıktılar
Özel Hareket'tan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu! 9 kişiyi içeriden alıp çıktılar
Özel Hareket'tan nefes kesen rehine kurtarma operasyonu! 9 kişiyi içeriden alıp çıktılar
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel Harekat'tan film sahnelerini aratmayacak operasyon! Rehin alınan 9 kişi kurtarıldı, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Harekat'tan film sahnelerini aratmayacak operasyon! Rehin alınan 9 kişi kurtarıldı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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