Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Timleri Fidan Dikti

Özel Harekat Timleri Fidan Dikti

1 saat önce

Siirt'te teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat Timleri dağlara fidan dikti.

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Siirt'te teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat Timleri dağlara fidan dikti.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Siirt- Eruh Kara yolundaki alana İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş ve özel hareket polisleri getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Özel Harekat Şube Müdürü Delibaş, alana son bir yılda 2 bini meyve olmak üzere 10 bin fidanı diktiklerini söyledi.

Sonbaharda 30 bin çam fidanı dikeceklerini belirten Delibaş, şunları kaydetti:


"Emniyet teşkilatı olarak bu bölgeyi hem eğitim alanı hem de atış poligonu yaptık. Bölgenin yakınında bulunan haine arazisine de 10 bin çam ağacı bin meyve ağacı diktik. Sonbahara doğru da 30 bin daha çam ağacını toprakla buluşturacağız. Siirtliler ileri ki zamanlarda çocuklarıyla buraya gelerek piknik yapabilecekleri bir alan oluşturduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:32 Kaynak: AA

Eruh, Siirt, Güncel
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