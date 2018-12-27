Son Dakika Haberleri: Özel Harekata 136 Taze Kan

Özel Harekata 136 Taze Kan

1 saat önce

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alan 19/1-2. dönem özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

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Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alan 19/1-2. dönem özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi. 136 özel harekat polisi yemin ederek diplomalarını aldı.

Törene katılan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Bizim emniyet teşkilatımız, polis teşkilatımız ve onun içerisinde de özel harekat teşkilatımız milletimizin onlara verdiği manevi değer sayesinde dünyanın kendi alanında en elit kuvvetlerinden bir tanesi haline gelmiştir. Bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalar, yürüttükleri terörle mücadele operasyonları, iç güvenlik operasyonları ayrıca terörün her türlüsüyle yaptıkları mücadeleyle hem ülkemizde kendi halklarının, milletlerinin hem de dünya çapında diğer tüm ülkelerin, meslektaşlarının övgüsünü, beğenisini kazanmışlardır. Böyle elit, böyle güzel, böyle manevi bir topluluğun içerisine katılan çok kıymetli kardeşlerimizi ben burada huzurlarınızda tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun çok iyi değerlendirilmesinin gerektiğine değinen Varol, "Bir yandan ülkemizin içerisinde yıllardır uğraştığımız, ciddi anlamda insanımıza ve ekonomik sorunlarımıza mal olan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyamızın yaşadığı birtakım siyasi sorunlar nedeniyle çok zorlu günler geçirmekteyiz. Fakat bu zorlu günler içerisinde, böyle bir coğrafyada, bu kadar tehlikenin içerisinde öyle kuvvetli bir karakter ortaya koyuyoruz ki hala hukuk ve demokrasi içerisinde bir yandan terörle mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan bölgemizde meydana gelen güvenlik ile ilgili sıkıntılara gerekli karşılıkları verebiliyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan yegane şey milletimizin belirli değerler etrafında birleşerek, birlik olarak, birbirine destek vererek geleceğe güvenle bakmasını sağlayan o birliktelik ve dayanışma duygusudur" diye konuştu.

Törene CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, POMEM Müdürü Süleyman Gül, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

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