Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı

12.03.2022 15:29

Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi Antalya'da...

Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı

Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşinin çantasından aldığı silahla çevreye ateş etti, özel harekat ekibi alarma geçti

Kadın ve çocuğu bölgeden uzaklaştırılırken, silahlı polis güçlükle ikna edildi

ANTALYA - Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Eşinin silahını çantasından alan özel harekatçı, etrafa ateş saçıp tehditler savurdu. Bölgeye gelen polis ekipleri kadını ve çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken şahıs, 2 buçuk saatin sonunda Özel Harekat Polislerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan görevden uzaklaştırılmış Özel Hareket Polisi G .T., polis memuru eşi M.T.'yi konuşmak için parka çağırdı. Çift, parkta tartışma yaşamaya başladı. G.T., M.T'nin çantasından aldığı silahla karısını tehdit etmeye başladı. M.T. telefonda bulunan KADES uygulamasına tıklayarak polis ekiplerini bulunduğu bölgeye çağırdı. Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken çevre trafiğe kapatıldı. Polis memurları, çaba sonucunda M.T. ve araç içerisinde bulunan çocuklarını bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları, G.T'yi tabancayı bırakması için ikna etmeye çalışırken G.T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna "Niye götürdün oğlum onu? Niye?" diye bağırmaya bağırdı. G.T. bir süre sonra elindeki silah ile koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi. Devreye özel harekat polisleri de girdi. Kadın ve çocuk ekiplerce bölgeden tamamen uzaklaştırıldı.

G.T'yi ikna çalışmalarına müzakereci Özel Hareket Polisleri de dahil oldu. G.T., aralıklarla çevreye ateş açtı. Silahı başına ve göğsüne doğrultan G.T., polis ekiplerine zor onlar yaşattı. G.T. yine silahını ateşleyerek yürümeye başladı. Özel Hareket Polislerinin 2 buçuk saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. G.T. silahı teslim ederek Özel Harekat Polisleri ile birlikte araca bindirilerek götürüldü.

Öte yandan, polis memuru M.T'nin boşanma aşamasında olan eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı
Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı
Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı
Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı

YORUMLAR
500
Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu

Özel Harekat, Antalya, Boşanma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Özel harekatçı, boşanma aşamasında olduğu polis eşine parkta adeta dehşeti yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement