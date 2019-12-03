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Özel harekatçılar araziye indi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan," Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 376 kişilik ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro, operasyonları, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler, poligonlara atış, zırhlı araç ve helikopterle atış yaptı. Senaryo gereği, rehine kurtarma operasyonu da yapan özel harekatçıların tatbikatları devam ediyor.

"365 GÜN KESİNTİSİZ EĞİTİM YAPIYORLAR"

Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu'da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz.

(Alper Suat Tutaşı - Murat Horoz - İsmail Coşkun/İHA)

Özel harekatçılar araziye indi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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