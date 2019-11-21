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Özel Harekatçılar kan bağışında bulundu

6 saat önce

Kilis'te, Polis Özel Hareket (PÖH) timinde görev yapan polisler, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar.

Özel Harekatçılar kan bağışında bulundu, System.String[]

Kilis'te, Polis Özel Hareket (PÖH) timinde görev yapan polisler, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar.


Öncüpınar Konteyner Kentte bulunan Barış Pınarı Hareketi görev gücü biriminde Kilis ve dışarıdan gelen PÖH timlerinde görev yapan polisler, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katıldılar. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Barış Pınarı Hareketi Göreve gücü persoeli ile Polis Özel Hareket timlerinde görev yapan polis memurlarına 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına destek vererek, kan bağışında bulundukları için teşekkür ettiğini ifade ederek, " Gerek vatan savunmasında gerekse Suriye'de sivil vatandaşların huzur ve barışı içerisinde yaşaması için çalışan PÖH timlerinde görev yapan polislerimiz kan bağında bulundular. Bu anlamlı bağışlarından dolayı kedilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, 'Kan ver Hayat Kurtar' kampanyasına katılarak kan vermeye davet ediyorum" dedi. - KİLİS

Barış Pınarı Harekatı, Polis, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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